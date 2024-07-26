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Pakistan, ABD ile İlişkilerini Geliştirirken Çin ile Olan Bağlarını Sürdürecek

Pakistan, ABD ile ilişkilerini güçlendirmek için Çin ile olan ilişkilerini göz ardı etmiyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 14:16
Pakistan, ABD ile İlişkilerini Geliştirirken Çin ile Olan Bağlarını Sürdürecek

Pakistan'dan Stratejik Açıklamalar

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, ülkesinin uluslararası ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Beluç, "Pakistan, ABD ile ilişkilerini geliştirmek uğruna Çin ile olan ilişkilerini asla feda etmeyecek."

İki Ülke ile Dengeli İlişkiler

Beluç, başkent İslamabad'da gerçekleştirilen haftalık basın toplantısında, "Bizim için hem ABD ile ilişkiler hem de Çin ile ilişkiler kritiktir. Bir ülke ile olan ilişkilerin, diğer bir ülke ile olan bağlar için feda edileceğine inanmıyoruz."

Stratejik İşbirliği ve Yakınlık

Beluç, Çin’i "Pakistan'ın her zaman stratejik işbirliği ortağı" olarak tanımlarken, bu ilişkinin güçlendirilmesine devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, ABD ile olan ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, "Bu ilişkileri egemen eşitlik, karşılıklı saygı ve birbirimizin iç işlerine karışmama ilkelerine dayalı olarak geliştirmek istiyoruz."

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