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Pakistan, Afganistan'dan Teröristlerle Mücadele İçin Harekete Geçmesini İstedi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Afganistan'ı topraklarındaki teröristlere karşı önlem almaya çağırdı. Terör saldırıları endişe kaynağı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 18:32
Pakistan, Afganistan'dan Teröristlerle Mücadele İçin Harekete Geçmesini İstedi

Pakistan, Afganistan'ı Teröristlerle Mücadele İçin Uyardı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Afganistan ile ilişkilerin geliştirilmesi niyetinde olduklarını belirtirken, Kabil'in topraklarında bulunan teröristlere karşı harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Kabine toplantısında konuşan Şerif, Afgan geçici hükümetine, topraklarından kaynaklanan terörist sığınaklarını ortadan kaldırmak için pratik adımlar atma çağrısında bulundu.

Terör Saldırıları ve Endişeler

Şerif, Pakistan Talibanı (TTP) tarafından gerçekleştirilen saldırılardan duyduğu endişeyi dile getirerek, "Afgan hükümetine onlarla iyi ilişkiler kurmak istediğimizi ilettik ancak TTP'nin masum insanlarımızı öldürmesi engellenmelidir. Bu bir kırmızı çizgidir," dedi. Afganistan ile görüşmelerin ve terörist saldırıların aynı anda devam edemeyeceğine dikkat çekti.

Pakistan Ordusunun Kaybı ve Operasyonlar

Pakistan ordusu, bu yıl 383 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ülkede yürütülen askeri operasyonlar sonucunda toplam 59,779 istihbarat temelli operasyon gerçekleştirildi ve 925 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Pakistan güvenlik güçleri, saldırılardan Afganistan'daki TTP'yi sorumlu tutarken, Kabil yönetimi ise İslamabad'ı sivilleri hedef almakla suçlamaktadır.

Taliban Yönetiminden Gelen İddialar

Afganistan Talibanı sözcü yardımcısı Molla Hamdullah Fitrat, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Pakistan jetleri tarafından gerçekleştirilen bombardımanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 kişinin öldüğünü iddia etti. Ancak İslamabad, bu iddiaları kesin bir dille reddetmiştir.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son yıllarda terör saldırılarında ciddi bir artış gözlemlenmiştir. Bu bölgelerde Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia eden silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor. İslamabad, ağırlıklı olarak Hayber Pahtunhva eyaletinde faaliyet gösteren TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afgan yönetimi bu iddiaları tekrar tekrar reddetmektedir.

Daha önce, Pakistan ordusu, Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerinde TTP üslerine saldırılar düzenlemiş, bu durum iki ülke arasındaki gerginliğe neden olmuştur.

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