Pakistan Bakanı: İsrail İHA'sı Yemen'de 24 Pakistanlıyı Taşıyan LPG Tankerine Saldırdı

Bakan Muhsin Rıza Nakvi, 17 Eylül'de Ras İsa Limanı'nda İsrail İHA'sının demirli LPG tankeri saldırdığını, mürettebatın rehin alınıp sonra serbest bırakıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:11
Muhsin Rıza Nakvi, X platformundaki açıklamasında olayı duyurdu

Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolü Bakanı Muhsin Rıza Nakvi, Yemen'de demirli bir LPG tankerine 17 Eylül'de düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Nakvi, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, saldırının İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Olayın Ras İsa Limanı'nda meydana geldiği ifade edildi.

Tanker mürettebatının 24 Pakistan, 2 Sri Lanka ve 1 Nepal vatandaşı olmak üzere toplam 27 kişiden oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, saldırı sonucu LPG tankının patladığı fakat patlamanın söndürüldüğü bildirildi. Patlamanın ardından tankerin Husi botları tarafından durdurulduğu ve mürettebatın gemide rehin tutulduğu aktarıldı.

Bakan Nakvi, daha sonra tanker ve mürettebatın Husiler tarafından serbest bırakıldığını ve geminin Yemen sularından çıktığını bildirdi.

Bu gelişmeler, Nakvi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yapılan paylaşımda kamuoyuna duyuruldu.

