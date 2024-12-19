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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Gazze'de Ateşkes Şart

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, D-8 Zirvesi'nde Gazze'de ateşkes olmadan bölgesel barışın sağlanamayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:59
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Gazze'de Ateşkes Şart

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, D-8 Zirvesi'nde Gazze'de Ateşkesin Önemi Üzerine Konuştu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Teşkilatı'nın 11. Zirve Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Zirvenin teması olan "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek" çerçevesinde konuşan Şerif, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

Ateşkes Olmadan Barış Sağlanamaz

Şerif, Gazze Şeridi'nde yaşanan saldırılara dikkat çekerek, "Gazze'de ateşkes olmadan barış, refah ve kalkınma, ne o bölgede ne de küresel anlamda gerçekleşebilir" ifadesini kullandı. Ayrıca, Gazze ve Lübnan'ın D-8 toplantısında eşit şekilde ele alınmasını istemiştir.

Gençler ve KOBİ'lerin Rolü

D-8 Zirvesi'nin gündemine gençler ve KOBİ'lerin ekonomik kalkınmadaki rolünü de taşıyan Şerif, "Gençler, enerji, yeni fikirler ve üretkenliği beraberinde getirir. Aynı şekilde KOBİ'ler de istihdam oluşturur, inovasyonu destekler ve girişimciliği artırır" diyerek, gençlere ve KOBİ'lere yatırım yapma çağrısında bulundu.

Pakistan’ın Gençlik Programı

Pakistan hükümetinin 2013'ten bu yana yürüttüğü "Gençlik Programı" ile 600 bin başarılı öğrenciye bilgisayar dağıtmanın yanı sıra yapay zeka ve veri analizi gibi alanlarda eğitimler verildiğini belirtti. Şerif, bu çabaların, genç ve yetenekli bir nüfusun potansiyelinin artırılmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Arz-Talep Zinciri İçin D-8 Koridoru

D-8 ülkeleri arasında kurulması planlanan İslamabad-Tahran-İstanbul koridorunun da önemine dikkati çeken Şerif, bu projenin arz-talep zincirinin sağlanmasında güvenli bir yol olabileceğini ifade etti.

Son olarak, D-8 Zirvesi'nin gençlere ve KOBİ'lere destek verilmesi konusunda önemli bir fırsat sunduğunu ekleyerek, bölgesel kalkınma ve işbirliğine yönelik umutlarını dile getirdi.

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