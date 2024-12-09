Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Isparta'daki Şehit Askerler İçin Taziye Mesajı

Pakistan Başbakanı'ndan Taziye Mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 asker için başsağlığı dileğinde bulundu. Şerif, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Taziye Mesajı İçeriği

Şahbaz Şerif, mesajında; "Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine ve özellikle de bu trajedide sevdiklerini kaybeden kederli ailelere en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Olayın Detayları

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde gerçekleşen bu üzücü olayda, sabah saatlerinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit olmuştu.