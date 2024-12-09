DOLAR
34,81 -0,05%
EURO
36,85 -0,08%
ALTIN
2.984,9 -1,32%
BITCOIN
3.413.176,36 1,77%

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Isparta'daki Şehit Askerler İçin Taziye Mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Isparta'da düşen helikopterde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:42
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Isparta'daki Şehit Askerler İçin Taziye Mesajı

Pakistan Başbakanı'ndan Taziye Mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 asker için başsağlığı dileğinde bulundu. Şerif, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Taziye Mesajı İçeriği

Şahbaz Şerif, mesajında; "Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine ve özellikle de bu trajedide sevdiklerini kaybeden kederli ailelere en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Olayın Detayları

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde gerçekleşen bu üzücü olayda, sabah saatlerinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit olmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Miras Kavgası: 2 Akraba Silahla Yaralandı
2
Turizm Sektörü Kovid-19 Öncesi Seviyelere Erişti: 2024’te Büyük Artış Bekleniyor
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Hassasiyeti Açıklaması
4
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye Konusunu Görüştü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Değişim Rüzgarı Hayırlı Olacak
6
Fransa, Suriyeli Sığınmacıların Başvurusunu Askıya Almaya Hazırlanıyor
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye İhtilafına Diyalog Çağrısı Reddedildi

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!