Pakistan Başbakanı Şerif, Belucistan'da Silahlı Gruplara Karşı Operasyon İzni Verdi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) da dahil olmak üzere dört silahlı grupla mücadele için kapsamlı bir askeri operasyon başlatma kararını onayladı.

Dawn gazetesinin aktardığına göre, Şerif'in öncülüğündeki üst düzey hükümet ve askeri yetkililer, başkent İslamabad'da bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Belucistan eyaletindeki dört silahlı gruba yönelik askeri operasyonun onaylandığı belirtildi.

Operasyonun başlangıç tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Bu karar, 9 Kasımda Belucistan'daki bir tren istasyonunda gerçekleşen ve 26 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamanın ardından alındı.

Pakistan'ın Terör İle Mücadelesi

Pakistan'da, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde, saldırılar yoğunlaşmaktadır. Bu iki eyalette, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduğunu iddia eden silahlı grupların, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivil hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.

İslamabad, TTP (Pakistan Talibanı) üyelerinin Afganistan'da mevzilendiğini ve buradan saldırılarını organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu suçlamaları reddetmektedir.

Belucistan'da BLA'nın gerçekleştirdiği saldırılar, eyaletin Pakistan'dan bağımsızlığı ve bölge halkının burada yönetim hakkı talep etmesi gibi hedefleri içermektedir. Belucistan, Pakistan'ın kaynak açısından en zengin eyaleti olmasına rağmen, gelişim açısından geri kalmıştır.

BLA, zaman zaman güvenlik güçlerine, Belucistan'a geçici olarak çalışmaya gelen sivillere ve yerel iş yapan şirketlere karşı da saldırılar düzenlemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.