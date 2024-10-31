Pakistan Başbakanı Şerif'le Katar Emiri'nin Görüşmesi: Gazze'deki Katliam ve Küresel Barış

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Önemli Açıklama

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Katar'da yaptığı açıklamalarda, Gazze’de devam eden katliamın durmadığı sürece küresel barış ve refahın sağlanamayacağını belirtti.

Katar'daki Görüşmeler

Şerif'in, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, enerji ve kültürel konuların yanı sıra Gazze'deki durum da ele alındı.

Gazze'deki Durum

Başbakan Şerif, İsrail'in kuşatmasına maruz kalan Gazze'deki saldırıları "dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş" bir durum olarak tanımlayarak, bu katliamlar sona ermeden küresel barışın mümkün olmayacağına dikkat çekti.