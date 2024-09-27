Pakistan Başbakanı Şerif'ten Hindistan'a Karşı Sert Mesaj

Pakistan Başbakanı Şerif'ten Hindistan'a Uyarı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın olası saldırganlıklarına sert bir şekilde karşılık verileceği mesajını verdi. Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Şerif, dünya gündemindeki önemli konulara da değindi.

Güvenlik ve Hedefler

Konuşmasına, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Ukrayna'daki çatışma ile başlayarak, Asya ve Afrika'daki diğer krizlere dikkat çekti. Şerif, yeni bir dünya düzeninin eşiğinde olunduğunu ifade etti.

Cammu-Keşmir Sorunu

Cammu-Keşmir bölgesine ilişkin eleştirilerde bulunan Şerif, Hindistan'ı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınmış, Cammu-Keşmir halkının kendi kaderini tayin edebilmesi için referandum öngören kararları uygulamakla suçladı. "Hindistan, Müslüman çoğunluğu azınlığa dönüştürmek için bu bölgeye yabancıları yerleştiriyor," dedi.

Kalıcı Barış ve İklim Değişikliği

Şerif, kalıcı bir barışın sağlanması için Hindistan’ın aldığı tek taraflı ve yasa dışı tedbirleri geri almasının gerektiğini belirtti. İklim değişikliği konusuna da değinen Şerif, ülkesinde iki yıl önce yaşanan sel felaketinin ardından 30 milyar dolarlık bir kayba uğradıklarını kaydetti. Pakistan, küresel karbon emisyonlarının %1'inden daha azına neden olmasına rağmen, iklim krizinin ağır sonuçlarını yaşadığını vurguladı.