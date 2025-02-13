Pakistan Başbakanı Şerif'ten İkna Edici Müslüman Halklar Mesajı

Başbakan Şerif'ten Güçlü Bir Mesaj

Pakistan Başbakanı Şerif, uluslararası platformlarda Müslüman halkların haklarını savunma konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirdi. "Her fırsatta Müslüman halkların, özellikle mazlumların hakkını savunmaya devam ettiniz" ifadelerini kullanarak, bu mücadelenin önemine dikkat çekti.

Müslüman Dünyası Dikkatle İzliyor

Başbakan Şerif, sözlerine şu şekilde devam etti: "Söylediklerinizi, Müslüman dünyası çok yakından dikkatle dinledi." Bu açıklama, İslam ülkeleri arasında dayanışma ve hak savunuculuğu için gösterilen çabaların altını çiziyor.

Pakistan'ın, Müslüman toplulukların haklarını koruma konusundaki duruşunun önemi, uluslararası ilişkilerde daha fazla görünürlük kazanmasını sağlıyor.