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Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye Övgü: En Hızlı Büyüyen Ülkeler Arasında

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'nin dünya çapında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:22
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye Övgü: En Hızlı Büyüyen Ülkeler Arasında

Pakistan Başbakanı Şerif’ten Türkiye’ye Övgü

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye’nin ekonomik büyümesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Şerif, Türkiye'nin halihazırda dünya çapında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu belirterek, bu başarının uluslararası arenada dikkat çektiğini vurguladı.

Başbakan Şerif, "Türkiye halihazırda dünya çapında en hızlı büyüyen, en fazla büyüyen ülkelerin başında gelmekte" diyerek, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin önemine de değindi.

İkili İlişkilerin Güçlenmesi

Türkiye ile Pakistan arasında tarihi ve stratejik bir bağ olduğunu ifade eden Şerif, bu ilişkilerin ekonomik ve ticari açıdan daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin büyüme hikayesinin, diğer ülkelere de ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

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