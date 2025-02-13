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Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye ve Pakistan Arasındaki Eşsiz İlişki

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ve Pakistan’ın arasındaki benzersiz ilişkiye dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:14
Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye ve Pakistan Arasındaki Eşsiz İlişki

Pakistan Başbakanı Şerif, yaptığı açıklamalarda Türkiye ile Pakistan arasındaki özel ilişkiye vurgu yaptı. Başbakan Şerif, "Türkiye ve Pakistan öyle iki ülke ki, aralarında eşi benzeri görülmeyen bir ilişki vardır" ifadesini kullandı.

Bu sözler, iki ülkenin tarihsel bağlarının ve ortak hedeflerinin altını çizen önemli bir değerlendirme olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin Pakistan için stratejik bir müttefik olduğunu dile getiren Şerif, iki ülkenin her alanda iş birliğini güçlendirme kararlılığını da vurguladı.

Pakistan ve Türkiye, uluslararası platformlarda da birbirlerinin yanındadır ve bu dayanışma, yıllardır süregelen dostluklarını pekiştirmektedir. Başbakan, bu ilişkilerin önümüzdeki dönemlerde daha da derinleşeceğini belirtti.

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