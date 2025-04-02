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Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari Hastaneye Kaldırıldı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:13
Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari Hastaneye Kaldırıldı

Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari Sağlık Problemleri Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Asıf Ali Zerdari, sağlığının kötüleşmesi sonucu Karaçi kentindeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Zerdari yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Pakistan Halk Partisi (PPP) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Zerdari'nin tedavi süreci devam ediyor ve doktorlar sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla gerekli tıbbi testleri gerçekleştiriyor.

Bununla birlikte, hastaneye izinsiz girişler sıkı şekilde kısıtlanırken, hastane çevresinde kolluk kuvvetlerinin konuşlandırıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Gelişmeler için Takipte Kalın

Başkan Zerdari'nin sağlık durumu ile ilgili daha fazla bilgi geldikçe kamuoyuyla paylaşılacak.

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