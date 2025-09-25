Pakistan'da 166 Türkiye Burslusu İçin Oryantasyon Programı

İslamabad'da düzenlenen oryantasyonda Türkiye Burslarını kazanan 166 öğrenci ve yetkililer bir araya geldi; Neziroğlu, eğitim işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:29
İslamabad Büyükelçiliği'nde buluşma

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde düzenlenen programa Büyükelçi İrfan Neziroğlu, burs kazanan öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, Türkiye Burslarını kazanan 166 öğrenci için gerçekleştirilen oryantasyon programı olarak planlandı.

Büyükelçi İrfan Neziroğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından sağlanan Türkiye Burslarına her yıl Pakistan'da yaklaşık 30 bin öğrencinin başvurduğunu söyledi. Neziroğlu, bu yıl da çok sayıda Pakistanlı öğrencinin Türkiye'de tam burslu lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alacağını belirtti.

Neziroğlu, Türkiye Burslarının yanı sıra TÜBİTAK, Diyanet, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gibi kurumların sağladığı burslardan da birçok Pakistanlı öğrencinin faydalandığını kaydetti. Türkiye'de yaklaşık 5 bin Pakistanlı öğrencinin eğitim aldığını ancak iki ülke arasındaki kardeşlik bağı göz önüne alındığında bunun yeterli olmadığını vurguladı ve yakın gelecekte sayının hızla artırılması için çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Neziroğlu, eğitim alanındaki işbirliğinin hayati önemine dikkat çekerek, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in talimatıyla ekim ve kasım aylarında 200 başarılı öğrencinin Türkiye’ye yapacağı kültürel gezi kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oryantasyon programı, Eğitim Müşavirliği Sekreteri Dr. Tahir Shah'ın sunumu ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

