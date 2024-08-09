Pakistan'da 3 Karakola Saldırı: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'da Saldırılar Sonucu Can Kaybı

Pakistan'ın kuzeyinde, ordunun kontrolündeki 3 karakola düzenlenen saldırılarda toplamda 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda 3 asker ve 4 saldırgan öldü.

Saldırının Gerçekleştiği Bölge

Olay, Hayber Pahtunhva eyaletinin Tirah Vadisi'nde bulunan karakollara yönelik gerçekleşti. Pakistan ordusu, saldırının ardından güvenlik önlemlerini artırarak, diğer saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

Saldırıyı Üstlenen Grup

Yapılan açıklamalara göre, bu kanlı eylem Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı olan ve "Hafız Gül Bahadır" olarak bilinen bir grup tarafından üstlenildi. Saldırılar sonrası bölgede geniş çaplı bir arama ve tarama faaliyetleri sürdürülüyor.