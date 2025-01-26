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Pakistan'da 3 Operasyonda 30 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleri, 3 operasyonda 30 militanı etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 15:03
Pakistan'da 3 Operasyonda 30 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'da 30 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva eyaletinde, güvenlik güçleri düzenlediği 3 ayrı operasyonla 30 militanı etkisiz hale getirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamada, operasyona dair detaylar verildi. Yapılan açıklamada, Lakki Marvat bölgesinde 18, Karak bölgesinde 8 ve Hayber bölgesinde 4 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edilirken, 8 militanın da yaralandığı kaydedildi.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Pakistan'da terör saldırıları, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıkça yaşanıyor. Bu bölgelerde, etnik grupların haklarını savunduğunu öne süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunmaktadır.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da faaliyet gösterdiğini ve buradan saldırılarını organize ettiğini belirtirken, Afgan hükümeti bu iddiaları reddetmektedir. Ayrıca Belucistan bölgesinde, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından gerçekleştirilen saldırılar da dikkat çekmektedir. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgenin yerel halk tarafından yönetilmesini talep etmektedir.

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