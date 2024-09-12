Pakistan'da Aşı Ekibine Silahlı Saldırı

Pakistan'da Silahlı Saldırı

Pakistan'ın kuzeybatısında, çocuk felci aşısı yapan sağlık ekiplerine yönelik düzenlenen bir silahlı saldırıda, 1 polis memuru ve 1 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Olay, Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur ilçesindeki Salarzai köyünde meydana geldi.

Saldırı Detayları

Yerel medyada yer alan haberlere göre, silahlı saldırganlar aşı kampanyasındaki sağlık çalışanlarına ateş açtı. Ancak saldırıyı üstlenen herhangi bir grup henüz bulunmadı.

Aşı Kampanyaları ve Güvenlik Sorunları

Etkili aşılama kampanyaları sayesinde birçok ülkede büyük ölçüde azaltılan çocuk felci vakaları, Afganistan ve Pakistan'da devam ediyor. Bu tür saldırılar, sağlık çalışanlarının güvenliğini tehdit ederek, aşı programlarını olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz hafta Pakistan, 30 milyon çocuğun aşılanacağı yeni bir çocuk felci kampanyası başlattı.