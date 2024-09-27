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Pakistan'da Aşiretler Arası Çatışmada Can Kaybı 60'a Yükseldi

Hayber Pahtunhva'daki çatışmalar sonucunda ölü sayısı 60'a ulaştı, yaralı sayısı ise artıyor ve güvenlik güçleri araya giriyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:51
Pakistan'da Aşiretler Arası Çatışmada Can Kaybı 60'a Yükseldi

Pakistan'da Aşiretler Arası Çatışma Kızışıyor

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 20 Eylül itibariyle başlayan aşiretler arası çatışmalar sürerken, ölü sayısı 60'a yükseldi.

Vali Detayları Paylaştı

Pakistan basınına konuşan Hayber Pahtunhva Valisi Faysal Karim Kundi, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 60 olduğunu ve çok sayıda yaralananın da bulunduğunu belirtti.

Çatışmaların Sebebi

Olay, Hayber Pahtunhva'nın Kurram ilçesinde, tartışmalı arazide inşa edilen bir yapı nedeniyle Şii ve Sünni aşiretleri arasında patlak verdi. Çatışmalarda ağır silahlar da kullanıldı.

Geçmiş Olaylar

Önceki aylarda, Temmuz ayında benzer bir çatışma yaşanmış, bu olayda da 50 kişi hayatını kaybetmiş ve 226 kişi yaralanmıştı. Ağustos ayında güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bir uzlaşı sağlandı, ancak çatışmalar geçen hafta yeniden alevlendi.

Hayat Etkileniyor

Yaşanan çatışmalar nedeniyle ana yollar, pazarlar ve okullar kapandı; bu da insanların eğitim ve ihtiyaç maddelerine ulaşımını zorlaştırdı. Gıda, ilaç ve yakıt gibi ürünlerin temini ciddi şekilde etkilendi.

Uzlaşı Çabaları

Yerel yetkililer ve bölge kanaat önderleri, taraflar arasında uzlaşı sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Pakistan'ın 240 milyonluk nüfusunun yaklaşık %15'ini Şiiler oluşturuyor.

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