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Pakistan'da Aşiretler Arası Çatışmalarda Ölü Sayısı 102'ye Ulaştı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki aşiret çatışmalarında can kaybı 102'ye çıktı, yaralı sayısı ise 138 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 17:48
Pakistan'da Aşiretler Arası Çatışmalarda Ölü Sayısı 102'ye Ulaştı

Pakistan'ın Kuzeybatısında Aşiret Çatışmaları Çığ gibi Büyüyor

Pakistan'ın kuzeybatısında, Hayber Pahtunhva eyaletinin Kurram bölgesinde devam eden aşiretler arası çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye yükseldi. Çatışmalar, Şii ve Sünni aşiretler arasında sürüyor ve bölgede büyük bir gerginlik yaratıyor.

Geo News'tan alınan bilgiye göre, Afganistan sınırına yakın bir bölgede bir haftadır süregelen çatışmalarda yaralı sayısı 138 olarak kaydedildi. Son yılların en kanlı olaylarından biri olan bu çatışmalarda, taraflar arasında ceset ve alıkonulan kişilerin takası konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor.

Gerginlik ve Eğitim Sürecinin Durması

Bölgede yaşanan gerginlik, eğitim kurumlarının ve dükkanların kapalı kalmasına neden oldu. Ayrıca, aşiretlerin bulunduğu bölgeleri birbirine bağlayan Peşaver-Parachinar yolu da trafiğe kapalı durumda. Çatışmaların başlaması 21 Kasım Perşembe günü, Şiileri taşıyan bir yolcu konvoyuna militanların düzenlediği saldırı sonrasında patlak vermişti. Bu saldırıda en az 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan, 240 milyonluk nüfusuyla, Şiilerin ülkenin yaklaşık %15'ini oluşturduğu bir demografik yapıya sahip. Yetkililer, taraflar ve bölge ileri gelenleriyle düzenli olarak görüşmeler yaparak, tansiyonu düşürmeye çalışıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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