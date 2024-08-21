Pakistan'da Aşırı Sağcı Şiddet Olaylarına Yanlış Bilgi Yayma Suçlaması

Pakistan'da Aşırı Sağcı Şiddetle İlgili Gözaltı İşlemi

Pakistan'da, İngiltere'deki aşırı sağcı şiddet olaylarına ilişkin yayılan yanlış bilgilerin, sosyal medya üzerinden yayılmasına katkıda bulunduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan Şahıs ve Olayın Arka Planı

Lahor'daki polis yetkilisi İmran Kishwar, İngiltere'de meydana gelen ve 3 çocuğun hayatını kaybetmesine, 10 kişinin yaralanmasına yol açan bir saldırı hakkında yanlış bilgi yayan bir şüpheli hakkında soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Şüphelinin 32 yaşındaki Farhan Asif olduğu belirlendi.

Kishwar, Asif'in sorgulanmak üzere gözaltına alındığını ifade ederek, şüphelinin sosyal medya platformlarından İngiltere'deki saldırgan hakkında yanlış bilgi yaymakla suçlandığını vurguladı. Asif'in, bu yanlış bilginin kaynağı olmadığını ancak bunu sosyal medya üzerinden paylaştığını iddia ettiği belirtildi.

Olayın Mevcut Durumu ve Soruşturma

Polis, bu davanın siber terörizm konularına bakan Federal Soruşturma Ajansı (FIA)na devredildiğini açıkladı.

İngiltere'deki Şiddet Olaylarının Yayılması

İngiltere’nin Southport şehrinde 29 Temmuz'da Axel Rudakubana isimli 17 yaşındaki bir gencin, 3 çocuğu öldürmesi ve 10 kişiyi yaralamasıyla meydana gelen olay sonrası aşırı sağcı gruplar, sosyal medya platformlarında topluluklar oluşturarak spekülatif haberler yaymaya başladı. Protestolar sonucunda şiddet eylemleri gerçekleştirildi.

Olaylarda çok sayıda gözaltı ve tutuklama yapıldı, aşırı sağcılar polis ile karşıt görüşteki gruplarla çatıştı. Bu süreçte cami, iş yerleri ve polis araçlarına büyük zarar verildi.

Öte yandan, 9 Ağustos'ta İngiltere'de 55 yaşında bir kadın, sosyal medya aracılığıyla yalan bilgiler yayarak aşırı sağcı eylemlerin patlak vermesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.