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Pakistan'da Askeri Operasyon: 6 Asker Hayatını Kaybetti

Hayber Pahtunhva'da düzenlenen askeri operasyonlarda 6 asker yaşamını yitirirken, 12 militan etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:25
Pakistan'da Askeri Operasyon: 6 Asker Hayatını Kaybetti

Hayber Pahtunhva'da Silahlı Çatışma

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, silahlı gruplara karşı gerçekleştirilen askeri operasyonlar sırasında 6 asker hayatını kaybetti. Operasyonlarda 12 militanın etkisiz hale getirildiği bildirilmektedir.

İlgili Operasyonlar

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey ve Güney Veziristan bölgelerinde düzenlenen operasyonların detayları paylaşıldı. Ancak operasyonların hedef aldığı silahlı gruplarla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Güvenlik Durumu

Son dönemde Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda belirgin bir artış yaşanıyor. İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da bulunan Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini iddia etmekte, ancak Afganistan bu suçlamaları reddetmektedir.

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