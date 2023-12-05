Pakistan'da Böbrek Satan Çete Çökertildi: 90 Kişinin Böbreğini Satmışlar

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Pencap geçici hükümet Başbakanı Muhsin Nakvi'den açıklama geldi. Nakvi Lahor'da yaptığı açıklamada, yasa dışı yollarla yüzlerce kişinin böbreğini çıkarıp zenginlere satan bir çete üyelerinin yakalandığını duyurdu.

Çete liderinin 328 kişinin böbreğini zenginlere sattığını itiraf ettiğini belirten Nakvi, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Öte yandan satılan böbrek sayısının artabileceği de vurgulandı.

Çete üyelerinden ameliyat asistanı görevinde yer aldığı tespit edilen kişinin oto tamircisi olarak çalıştığı belirtildi. Nakvi açıklamasında böbrek ameliyatlarının hastaların haberi olmadan gerçekleştirildiğini söyledi.

Operasyonu yürüten yetkililer, çetenin Azad Cammu Keşmir bölgesi, Teksila ve Lahor şehirlerinde faaliyette bulunduklarını belirtti. Yetkililer böbreklerin yaklaşık 35 bin dolara satıldığını ifade etti.

Aynı zamanda uygunsuz ortamlarda yapılan böbrek ameliyatlarında 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.