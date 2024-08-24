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Pakistan'da Bombalı Saldırı: 3 Ölü, 14 Yaralı

Belucistan'da polislere yönelik bombalı saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 16:20
Pakistan'da Bombalı Saldırı: 3 Ölü, 14 Yaralı

Pakistan'daki Bombalı Saldırı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 2'si çocuk ve 1'i kadın olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybetti.

Yaralıların sayısı ise 14 olarak kaydedildi, bunlardan 7'si polisti. Olay, Pişin kentinde bir polis noktasına yakın bir bölgede meydana geldi.

Saldırı Detayları

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, motosiklete yerleştirilen uzaktan kontrollü bir bomba ile saldırı düzenlenmiş. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi; bazı yaralıların durumunun kritik olduğu bildirildi.

Yetkililerden Tepkiler

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, bu korkunç saldırıyı kınayarak, sorumluların en kısa sürede yakalanacağına dair kararlılık mesajı verdiler.

Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde, Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği birçok terör saldırısı meydana geliyor. Bu iki bölge, Afganistan'a sınır komşusu durumunda bulunuyor.

Afganya İddiaları

İslamabad yönetimi, TTP'nin Afganistan'da konuşlandığını ve buradan terör faaliyetlerini yönettiğini belirtirken, Afgan yönetimi bu suçlamaları reddetmektedir.

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