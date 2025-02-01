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Pakistan'da Çatışma: 18 Asker Hayatını Kaybetti, 23 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Belucistan'da yaşanan çatışmada 18 asker öldü, 23 militan etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:36
Pakistan'da Çatışma: 18 Asker Hayatını Kaybetti, 23 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'da Şiddetli Çatışma: 18 Asker Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son 24 saat içerisinde meydana gelen çatışmalarda 18 askerin hayatını kaybettiği, 23 militanın ise etkisiz hale getirildiği bildirildi. Olayla ilgili detaylar, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Çatışmalar Harnai ve Kalat İlçelerinde Yaşandı

Dawn gazetesinin haberine göre, açıklamada Belucistan'da yürütülen operasyonlar çerçevesinde güvenlik güçleri ile militanlar arasında farklı bölgelerde çatışmaların gerçekleştiği belirtildi. Harnai ilçesindeki çatışmada 11 militanın, Kalat ilçesinde ise 12 militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Operasyonlar Devam Ediyor

Açıklamada, militanlara karşı yürütülen operasyonların sürdüğü vurgulanarak, "Temizlik operasyonları, bu iğrenç ve alçakça eylemin failleri ve kolaylaştırıcıları adalete teslim edilene kadar devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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