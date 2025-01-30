Pakistan'da Çatışma: 2 Asker Hayatını Kaybetti, 6 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan ordusu, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen çatışmada 2 askerinin hayatını kaybettiğini, 6 Pakistan Talibanı (TTP) militanının öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde TTP mensuplarının saklandığı yere düzenlenen baskın sonrası çıkan çatışmada iki askerin yaşamını yitirdiği, 6 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Pakistan'da özellikle Afganistan'la sınırı olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde saldırılar yoğunlaşmış durumda. Bu bölgelerde, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını öne süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik çeşitli saldırılar gerçekleştirmekte.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları yalanlamakta. Öte yandan, Belucistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) saldırılarının ön plana çıktığı görülüyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini talep ediyor.