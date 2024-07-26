Pakistan'da Cemaat-i İslami'den Parlamento Önünde Eylem Çağrısı

Pakistan'da Eylem Hazırlığı

Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisi (JI), başkent İslamabad'da parlamento önünde büyük bir oturma eylemi organize etmeye hazırlanıyor. Partinin Uluslararası İlişkiler Direktörü Asıf Lokman Gazi, yaptığı yazılı açıklamada, planlanan eylemin barışçıl bir şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Gözaltılar ve Engellemeler

Basında yer alan haberlere göre, ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen JI aktivistleri, etkinlik için başkente doğru yola çıkarken, polis tarafından yüzlerce üyenin gözaltına alındığı ve eyleme engeller getirildiği bildirildi. JI'nin açıklamasında, bu eylemin yolsuzluk, artan elektrik fiyatları ve hükümetin insanlara yeterli yardımı sağlayamaması gibi önemli sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlendiği ifadeleri yer aldı.

Hükümete Çağrı

JI üyeleri, ne olursa olsun yarın İslamabad'daki "D-Chowk" bölgesine ulaşacaklarına dair kararlılıklarını dile getirirken, hükümetin katılacak olan aktivistlere karşı sert tutumdan kaçınması gerektiğini vurguladı. Eylemin, halkın taleplerinin duyulması açısından önemli olduğuna dikkat çekiliyor.