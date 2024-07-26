Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Pakistan'da Cemaat-i İslami'den Parlamento Önünde Eylem Çağrısı

Cemaat-i İslami Partisi, İslamabad'da yolsuzluk ve artan elektrik fiyatlarına karşı oturma eylemi düzenliyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 00:42
Pakistan'da Cemaat-i İslami'den Parlamento Önünde Eylem Çağrısı

Pakistan'da Eylem Hazırlığı

Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisi (JI), başkent İslamabad'da parlamento önünde büyük bir oturma eylemi organize etmeye hazırlanıyor. Partinin Uluslararası İlişkiler Direktörü Asıf Lokman Gazi, yaptığı yazılı açıklamada, planlanan eylemin barışçıl bir şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Gözaltılar ve Engellemeler

Basında yer alan haberlere göre, ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen JI aktivistleri, etkinlik için başkente doğru yola çıkarken, polis tarafından yüzlerce üyenin gözaltına alındığı ve eyleme engeller getirildiği bildirildi. JI'nin açıklamasında, bu eylemin yolsuzluk, artan elektrik fiyatları ve hükümetin insanlara yeterli yardımı sağlayamaması gibi önemli sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlendiği ifadeleri yer aldı.

Hükümete Çağrı

JI üyeleri, ne olursa olsun yarın İslamabad'daki "D-Chowk" bölgesine ulaşacaklarına dair kararlılıklarını dile getirirken, hükümetin katılacak olan aktivistlere karşı sert tutumdan kaçınması gerektiğini vurguladı. Eylemin, halkın taleplerinin duyulması açısından önemli olduğuna dikkat çekiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Steam'de en çok satanlarda zirve değişti! O oyun efsane dönüş yaptı!

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

Kayseri, Çankırı, Sivas ve 2 ile uyarı yağdı! Şimdiden hazırlığa başlayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Akaryakıta gece yarısı indirim geliyor! Depoları fullemenin tam zamanı!

Steam'de en çok satanlarda zirve değişti! O oyun efsane dönüş yaptı!

Kayseri, Çankırı, Sivas ve 2 ile uyarı yağdı! Şimdiden hazırlığa başlayın!

Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

Altın sahiplerine şok uyarı! Sadece bunun için bozdurun!

Fiyatlara yüzde 400 zam! Artık kimse elini bile süremeyecek!

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu