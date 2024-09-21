DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.151.279,69 -0,43%

Pakistan'da Çocuk Felci Vaka Sayısı 21'e Çıktı

Pakistan'da bu yıl çocuk felci vaka sayısı 21'e ulaştı. Aşı erişim sorunları, hastalığın yayılmasına neden oluyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 12:18
Pakistan'da Çocuk Felci Vaka Sayısı 21'e Çıktı

Çocuk Felci Vaka Sayısı Artıyor

2023 yılı itibarıyla Pakistan'da görülen çocuk felci vakalarının sayısı, 21'e yükseldi. Tüm dünyada etkili aşı kampanyaları ile azaltılan çocuk felci, özellikle Afganistan ve Pakistan gibi aşı erişiminde zorluklar yaşanan bölgelerde endişe veriyor.

Yeni Vaka Tespitleri

Pakistan medyasına yansıyan haberlere göre, Sind, Belucistan ve Hayber Pahtunhva vilayetlerinde tespit edilen 3 yeni vakayla birlikte ülke genelindeki çocuk felci vaka sayısı bu yıl toplamda 21 olarak kaydedildi.

Geçen Yıla Kıyasla Artış

Bir önceki yıl—2022'de—Pakistan'da yalnızca 6 çocuk felci vakası tespit edilmişti. Bu yılki artış, sağlık otoritelerini endişelendirirken, aşı kampanyalarının etkinliği konusunda soru işaretleri doğurmaktadır.

Nedenler

Pakistan'da çocuk felcinin yayılmasının önündeki en büyük engeller arasında yoksulluk, iç çatışmalar ve güvenlik sorunları gösterilmektedir. Bu durum, aşılamanın önünü açan programların gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak, Pakistan'daki çocuk felci vakaları, aşıya erişimin kısıtlı olmasının ve sosyal sorunların birer yansıması olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyrut’ta İnsani Drama: Hava Saldırısında Can Kaybı 31’e Yükseldi
2
Pakistan'da Çocuk Felci Vaka Sayısı 21'e Çıktı
3
Lübnan'da İsrail'in Hava Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor
4
Malakanların Tarihi Değirmeni: Kağızman'ın Köylülerine Hizmet Ediyor
5
Teğmen Sedanur Özmen, TSCG-Dost Gemisinde Görevini Gururla Sürdürüyor
6
İznik Çevre Yolu Açıldı, Ulaşımda Yeni Bir Dönem Başladı
7
Irak'ın Kuzeyinde Başarıyla Gerçekleştirilen Operasyon: 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı