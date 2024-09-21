Pakistan'da Çocuk Felci Vaka Sayısı 21'e Çıktı

Çocuk Felci Vaka Sayısı Artıyor

2023 yılı itibarıyla Pakistan'da görülen çocuk felci vakalarının sayısı, 21'e yükseldi. Tüm dünyada etkili aşı kampanyaları ile azaltılan çocuk felci, özellikle Afganistan ve Pakistan gibi aşı erişiminde zorluklar yaşanan bölgelerde endişe veriyor.

Yeni Vaka Tespitleri

Pakistan medyasına yansıyan haberlere göre, Sind, Belucistan ve Hayber Pahtunhva vilayetlerinde tespit edilen 3 yeni vakayla birlikte ülke genelindeki çocuk felci vaka sayısı bu yıl toplamda 21 olarak kaydedildi.

Geçen Yıla Kıyasla Artış

Bir önceki yıl—2022'de—Pakistan'da yalnızca 6 çocuk felci vakası tespit edilmişti. Bu yılki artış, sağlık otoritelerini endişelendirirken, aşı kampanyalarının etkinliği konusunda soru işaretleri doğurmaktadır.

Nedenler

Pakistan'da çocuk felcinin yayılmasının önündeki en büyük engeller arasında yoksulluk, iç çatışmalar ve güvenlik sorunları gösterilmektedir. Bu durum, aşılamanın önünü açan programların gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak, Pakistan'daki çocuk felci vakaları, aşıya erişimin kısıtlı olmasının ve sosyal sorunların birer yansıması olarak öne çıkıyor.