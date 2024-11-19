Pakistan'da Çocuk Felci Vaka Sayısı 50'e Ulaştı

Pakistan'da Çocuk Felci Vaka Sayısı 50'ye Yükseldi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde kayıtlara geçen son vakayla birlikte bu yıl ülke genelinde toplam çocuk felci vaka sayısı 50'ye ulaştı. Dawn gazetesinin haberine göre, Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi, eyaletteki bir kız çocuğunda çocuk felci tespit edildiğini duyurdu.

Son Vaka ile Birlikte Endişeler Artıyor

Açıklamada, bu son vakayla birlikte düşünülünce vaka sayısının kaydedilen 50. vaka olduğu belirtildi. Geçen hafta Belucistan eyaletinde 15 aylık bir erkek bebeğin de çocuk felci hastalığına yakalandığı biliniyor; bu durum yılın 49. vakası olarak kaydedilmişti.

Aşılama Eksiklikleri Sorun Yaratıyor

Daha önce birçok dünya bölgesinde çocuk felci vakalarının önemli ölçüde azaldığı bildirilmiştir. Ancak, Afganistan ve Pakistan gibi aşı erişiminin kısıtlı olduğu yerlerde bu hastalık halen görülmeye devam ediyor. Yoksulluk, çatışmalar ve güvenlik sorunları, çocuk felci ile mücadelede karşılaşılan önemli engeller arasında yer alıyor.

Uzmanlar, toplumda aşılama oranlarını artırmanın bu hastalığı kontrol altına almak için kritik olduğunu vurguluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.