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Pakistan'da Çocuk Felci Vaka Sayısı Artış Gösterdi

Bu yıl Pakistan'da çocuk felci vakaları 24'e yükseldi. Aşı erişimindeki sıkıntılar, vakaların artmasına neden oluyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:38
Pakistan'da Çocuk Felci Vaka Sayısı Artış Gösterdi

Pakistan'da Çocuk Felci Vaka Sayısı 24'e Yükseldi

Pakistan'da 2023 yılı içinde tespit edilen çocuk felci vaka sayısı, son dönemde artış göstererek 24'e ulaştı. Ülkede, son bir hafta içinde Sind, Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde 1'er yeni vaka kaydı yapıldı.

Eyalet Bazında Vaka Dağılımı

Bu yıl içinde, Pakistan'ın farklı bölgelerinde vakaların dağılımı şu şekildedir: Belucistan 15, Sind 5, Hayber Pahtunhva 2, Pencap ve İslamabad ise 1'er vaka ile kayıtlara geçti. Geçen yıl ise toplam 6 çocuk felci vakası tespit edilmişti.

Aşı Erişimi ve Engeller

Çocuk felci vakalarının artış göstermesi, Afganistan ve Pakistan gibi aşı erişiminin kısıtlı olduğu bölgelerde meydana geliyor. Dünyanın birçok yerinde etkili aşı kampanyaları sayesinde çocuk felci vakalarının sayısı azalırken, bu iki ülkede yoksulluk, çatışma ve güvenlik sorunları gibi faktörler, hastalığın yayılmasına engel olmada sıkıntılar yaşanmasına sebep olmaktadır.

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