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Pakistan'da Çocuk Felci Vakaları 64'e Yükseldi

Pakistan'da 2023 yılında çocuk felci vakası sayısı 64'e ulaştı. Aşı kampanyalarına rağmen vaka sayısında ciddi artış kaydedildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:03
Pakistan'da Çocuk Felci Vakaları 64'e Yükseldi

Pakistan'da Çocuk Felci Alarmı: Vaka Sayısı 64'e Ulaştı

2023 yılı itibarıyla Pakistan'da tespit edilen çocuk felci vakalarının sayısı 64 olarak kaydedildi. Ülke genelinde endişe verici bir artış gözlemlenirken, en son vaka Sind eyaletinde tespit edildi.

Vaka Dağılımı Üzerine Bilgiler

2024 yılında Belucistan eyaletinde 26, Sind ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde ise 18'er vaka kaydedildi. Ayrıca, İslamabad ve Pencap eyaletlerinde birer vaka bildirildi.

Pakistan basınında yayımlanan haberlere göre, çocuk felci vakalarına karşı düzenlenen aşı kampanyalarına rağmen, bu yıl en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Geçtiğimiz yıl sadece 6 vaka tespit edilmişken, bu yılki rakamlar kaygı verici bir durumu ortaya koyuyor.

Çocuk Felci ile Mücadelede Zorluklar

Birçok ülkede etkili aşı kampanyaları sayesinde çocuk felci vakaları önemli ölçüde azalmışken, Afganistan ve Pakistan gibi yerlerde hala bu hastalık devam etmektedir. Yoksulluk, çatışma ve güvenlik sorunları, çocuk felcinin önüne geçilememesinin başlıca nedenleri arasında sayılmaktadır.

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