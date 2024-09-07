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Pakistan'da Çocuk Felci Vakaları Artış Gösterdi

Bu yıl Pakistan'da tespit edilen çocuk felci vakalarının sayısı 17'ye yükseldi, yetkililer acil aşı kampanyaları düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 16:41
Pakistan'da Çocuk Felci Vakaları Artış Gösterdi

Pakistan'da Çocuk Felci Endişesi

Pakistan'da 2023 yılı itibarıyla tespit edilen çocuk felci vakalarının sayısı 17'ye yükseldi. Bu durum, ülkenin sağlık otoritelerini alarma geçirdi.

Başkent İslamabad'da Vakalar Tespit Edildi

Pakistan Çocuk Felci Eradikasyon Programı'nın yaptığı açıklamaya göre, 16 yıl aradan sonra başkent İslamabad'da bir çocuk felci vakası kaydedildi. 8 yaşındaki bir erkek çocukta hastalığın tespit edilmesi, ülke genelindeki vaka sayısını 17'ye çıkardı.

Vaka Dağılımı ve Geçmiş Veriler

Açıklamada, diğer 16 vakanın 12'sinin Belucistan, 3'ünün Sind ve 1'inin ise Pencap eyaletinde kaydedildiği belirtildi. 2022 yılında Pakistan'da 20, 2023'te ise 6 çocuk felci vakası tespit edilmesi, mevcut durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Aşılama Kampanyaları Hız Kazanıyor

Pakistan Sağlık Bakanlığı, 9-13 Eylül tarihlerinde 115 ilçede düzenlenecek kapsamlı bir aşı kampanyası ile 5 yaş altı 33 milyon çocuğu aşılamayı hedefliyor. Aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde çocuk felci vakalarının artış göstermesi, sağlık otoriteleri için büyük bir endişe kaynağı.

Afganistan'daki Durum

Afganistan'da da benzer bir durum söz konusu. Bu yıl Nangerhar, Kunar, Kandahar, Gazni ve Herat vilayetlerinde 5 çocuk felci vakası tespit edildi. Geçen yıl bu sayı 6 idi. Fakirlik, çatışma ve güvenlik sorunları, çocuk felci ile mücadelede büyük engeller oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, Pakistan ve Afganistan'daki çocuk felci vakalarının artması, küresel sağlık otoriteleri için önemli bir uyarı teşkil ediyor. Etkili aşılamanın sağlanması, hastalığın tamamen eradike edilmesi için kritik öneme sahip.

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