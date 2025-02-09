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Pakistan'da Çok Uluslu Deniz Tatbikatı 'AMAN-2025' Devam Ediyor

Karaçi'de 60'tan fazla ülkenin katılımıyla düzenlenen 'AMAN-2025' tatbikatında uluslararası deniz güvenliği ele alınıyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 10:58
Pakistan'da Çok Uluslu Deniz Tatbikatı 'AMAN-2025' Devam Ediyor

Pakistan'da 'AMAN-2025' Tatbikatı Başladı

Pakistan'ın Karaçi kentinde, ABD, Çin ve 60'tan fazla ülkenin deniz kuvvetlerinin bir araya geldiği çok uluslu deniz tatbikatı 'AMAN-2025' sürüyor.

Uluslararası Denizcilik Konferansı

Tatbikat kapsamında düzenlenen Uluslararası Denizcilik Konferansı'na Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf ve Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Navid Eşref katıldılar. Konferansta, Bakan Asıf küresel bağlantısallık döneminde ulusal çıkarların en iyi şekilde korunmasının barışçıl uluslararası ticaret ile mümkün olduğunu vurguladı.

Asıf, deniz ve okyanusların kullanımının tüm ulusların stratejik çıkarları doğrultusunda önemli olduğunu belirtti ve okyanusların küresel ticaretin %80’ini sağladığını ifade etti. Ayrıca, Hint Okyanusu'nda bulunan global petrol ve gaz rezervlerinin %50’sinden fazlasının önemine dikkat çekti.

Denizcilik Alanındaki Tehditler ve İşbirliği

Asıf, denizcilik alanında karşılaşılan tehditlerin (uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı, terörizm ve korsanlık) arttığını söyleyerek, bu sorunlarla başa çıkmanın ancak global işbirliği ile mümkün olduğunu vurguladı. Teknolojinin ve yapay zekanın bu alanda kullanılmasına dikkat çekti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Eşref, “Hep beraber barış” sloganı ile bölgedeki işbirliğini önemsediğini belirterek, AMAN tatbikatının 2007’de başlamasından bu yana güvenin ve ortak çalışma becerisinin geliştiğini ifade etti. Okyanusların rekabetin değil, işbirliğinin alanı olarak görülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Eşref, deniz güvenliğinin özellikle ticari ve ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde kritik öneme sahip olduğunu belirtti ve bu bağlamda kritik deniz alanlarında güvenliği sağlamak için düzenli devriyeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde, aralarında ABD ve Çin'in de bulunduğu 60'tan fazla ülkenin deniz...

Pakistan'ın Karaçi kentinde, aralarında ABD ve Çin'in de bulunduğu 60'tan fazla ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2025 devam ediyor. Tatbikat kapsamında başlayan Uluslararası Denizcilik Konferansı'na, Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Asif (Ortada) ve Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Nevid Eşref katıldı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde, aralarında ABD ve Çin'in de bulunduğu 60'tan fazla ülkenin deniz...

Pakistan'ın Karaçi kentinde, aralarında ABD ve Çin'in de bulunduğu 60'tan fazla ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2025 devam ediyor. Tatbikat kapsamında başlayan Uluslararası Denizcilik Konferansı'na, Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Asif (Ortada) ve Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Nevid Eşref katıldı.

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