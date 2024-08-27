Pakistan'da Gazeteci Farhan Asif, Aşırı Sağcı Şiddet Olayları Üzerine Serbest Bırakıldı

Gazeteci Farhan Asif'ın Gözaltı Süreci

Pakistan'da, İngiltere 'deki aşırı sağcı şiddet olaylarına dair yalan bilgilerin sosyal medya üzerinden yayılmasında rol oynadığı iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Farhan Asif, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

Lahor Mahkemesi Kararı

Lahor'daki ilgili mahkeme, Federal Soruşturma Kurumu (FIA) tarafından sunulan rapor doğrultusunda aldığı karar ile Asif'in yalan haberlerin yayılmasında "ana merkez" olmadığını belirtti. 32 yaşındaki gazeteci, İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da yaşanan bir olayla bağlantılı olarak gözaltına alınmıştı.

İngiltere'deki Olaylar

29 Temmuz'da Southport kentinde, 17 yaşındaki Axel Rudakubana adlı kişinin 3 çocuğu öldürmesi ve 8'i çocuk 10 kişiyi yaralaması sonrasında, aşırı sağcı grup tarafından düzenlenen şiddet olayları ülke genelinde yayıldı. Saldırının ertesi günü, sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen bu gruplar, göçmenler ve Müslümanlara karşı protestolar düzenleyerek şiddet eylemlerine girişti.

Aşırı Sağcıların Protestoları ve Çatışmalar

Bu olaylar sonucunda çok sayıda gözaltı ve tutuklama gerçekleşti. Aşırı sağcı gruplar, polis ile olan çatışmasında, evlere, iş yerlerine ve camilere zarar verdi. 7 Ağustos'ta ise, 100'den fazla aşırı sağcı eylemleri planlamışken, buna karşıt gösteri düzenleyen binlerce ırkçılık karşıtı, sokakları doldurarak protestoları bastırdı.

Yalan Bilgiyle Bağlantılı Gözaltılar

İngiltere'de daha sonra gerçekleşen gözaltılarda, 9 Ağustos'ta, 55 yaşındaki bir kadın sosyal medyada yayılan yalan bilgilerle aşırı sağcı olayların fitilini ateşlemekle suçlanmıştı. Bu tür olaylar, sosyal medyanın yanlış bilgi yayma üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.