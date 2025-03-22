Pakistan'da Gençlik Dayanışma İftarı Gerçekleşti

Gençlik Dayanışma İftarı'nda Birlik Mesajı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ev sahipliğinde "Gençlik Dayanışma İftarı" gerçekleştirildi. Bu özel etkinlik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna, Türk iş insanları ve Türkiye, Pakistan ile Filistin'den gelen öğrencilerin katılımıyla renklendi.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Büyükelçi Neziroğlu, programda yaptığı konuşmada, "Sadece Türkiye ve Pakistan gençleri arasında değil, Filistin ile de giderek artan güçlü dayanışmamız ve kardeşliğimiz hakkında konuşmak üzere bugün karşınızda bulunmak benim için hem bir ayrıcalık hem de büyük bir onur." ifadelerini kullandı. Neziroğlu, İsrail'in saldırıları sırasında zarar gören 200 Gazzeli tıp fakültesi öğrencisinin de iftarın özel konukları arasında olduğunu dile getirerek, gençlerin önümüzdeki dönemin liderleri olduğunu vurguladı.

Eğitime Verilen Önem

Neziroğlu, konuşmasında eğitimin önemine dikkat çekerek, "Bildiğiniz üzere 2012 yılından bu yana Türkiye bursları veriyoruz. Geçen yıl, Türkiye 170'ten fazla farklı ülkeden burslu öğrenci kabul etti. Pakistan'dan kabul ettiğimiz burslu öğrenci sayısı ise yaklaşık 200'dür." dedi. Neziroğlu, öğrenci değişim programları ile Türkiye'nin gençler, Pakistan ve diğer kardeş ülkelerin gençleri arasında bir işbirliği ağı oluşturacaklarına inandığını da sözlerine ekledi.

Dayanışma ve Destek Mesajı

Neziroğlu, dayanışmanın sadece kolay zamanlarda değil, zor zamanlarda destek olmakla da ilgili olduğunu belirterek, yaşanan zorluklara rağmen kolektif güçle geleceği şekillendireceklerine inandığını ifade etti. TİKA'nın 15 yıldır Pakistan'a hizmet ettiğini ve 700'den fazla proje gerçekleştirdiğini açıkladı.

TİKA Koordinatörü'nden Anlamlı Açıklamalar

Saliha Tuna, Türkiye, Pakistan ve Filistin arasındaki kardeşliği kutlamak için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gazzeli öğrencilere yönelik özel bir selamda bulunan Tuna, TİKA'nın Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi projesinin önemine de dikkat çekti. Tuna, bu hastanenin kanser hastalarını tedavi edebilen tek yer olduğunu ve dün yine İsrail saldırıları sonucu yok edildiğini belirtti.

Tuna, Pakistan hükümetine dayanışma ve destekleri için teşekkür ederek, "Bu akşam hepimize birlikten aldığımız gücü hatırlatsın." dedi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun ev sahipliğinde "Gençlik Dayanışma İftarı" düzenlendi. Büyükelçi Neziroğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen "Gençlik Dayanışma İftarı"na Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna, Türk iş insanları, Türkiye, Pakistan ve Filistin'den öğrenciler katıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun ev sahipliğinde "Gençlik Dayanışma İftarı" düzenlendi. Büyükelçi Neziroğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen "Gençlik Dayanışma İftarı"na Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna, Türk iş insanları, Türkiye, Pakistan ve Filistin'den öğrenciler katıldı.