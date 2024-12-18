Pakistan'da Güvenlik Güçleri 11 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan'da Güvenlik Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 11 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, operasyonların eyaletin farklı bölgelerinde silahlı gruplara yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi.

Operasyon Detayları

Açıklamada, düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği ve güvenlik güçlerinin ülkedeki terör tehdidini yok etmeye kararlı olduğu vurgulandı.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Şiddet olayları, özellikle Afganistan sınırı yakınlarındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bölgelerdeki silahlı gruplar, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia ederek Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenlemektedir.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da kök saldığını ve buradan saldırılarını organize ettiğini belirtirken, Afganistan yönetimi bu iddiaları kabul etmemektedir. Ayrıca Belucistan eyaletinde, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) da bölgenin Pakistan'dan ayrılması talebiyle saldırılar düzenlemektedir.