DOLAR
35,02 0%
EURO
36,28 0,2%
ALTIN
2.915,05 0,06%
BITCOIN
3.549.772,26 -0,01%

Pakistan'da Güvenlik Güçleri 11 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen 3 operasyonda 11 militan etkisiz hale getirildi. Terör tehdidine karşı kararlılık vurgulandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 23:19
Pakistan'da Güvenlik Güçleri 11 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan'da Güvenlik Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 11 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, operasyonların eyaletin farklı bölgelerinde silahlı gruplara yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi.

Operasyon Detayları

Açıklamada, düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği ve güvenlik güçlerinin ülkedeki terör tehdidini yok etmeye kararlı olduğu vurgulandı.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Şiddet olayları, özellikle Afganistan sınırı yakınlarındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bölgelerdeki silahlı gruplar, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia ederek Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenlemektedir.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da kök saldığını ve buradan saldırılarını organize ettiğini belirtirken, Afganistan yönetimi bu iddiaları kabul etmemektedir. Ayrıca Belucistan eyaletinde, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) da bölgenin Pakistan'dan ayrılması talebiyle saldırılar düzenlemektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Aralık 2024 Gündemi: Zirve Toplantılarından Ekonomik Açıklamalara
2
TBMM'de 2025 Yılı Bütçesi Görüşülmeye Başlandı: Maddeler Kabul Edildi
3
Tunus Açıklarında 20 Düzensiz Göçmenin Cesedine Ulaşıldı
4
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
5
Mısır ve Endonezya Liderlerinden Önemli Görüşme: Bölgesel Gelişmeler ve İkili İlişkiler Ele Alındı
6
Musica Mundi, İlk Konserini CSO Ada Ankara'da Gerçekleştirdi

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı