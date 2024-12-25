Pakistan'da Güvenlik Güçleri 13 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan'da Önemli Operasyon

Pakistan güvenlik güçleri, Güney Veziristan bölgesinde düzenledikleri bir operasyonda 13 militanı etkisiz hale getirdi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamada, operasyona dair detaylar paylaşıldı.

Operasyonun Detayları

Açıklamada, militanların güvenlik güçleri ve sivillere yönelik terör eylemlerine karıştıkları belirtildi. Ancak, etkisiz hale getirilen militanların hangi örgütle bağlantılı olduğuna dair bir bilgi verilmedi.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Pakistan'da, terör saldırıları özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Bu bölgelerde, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduğunu iddia eden silahlı gruplar, sıklıkla Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP), Afganistan'da faaliyet gösterdiğini ve burada düzenlenen saldırıların planlandığını ileri sürerken, Afganistan yönetimi bu iddiaları yalanlıyor. Belucistan'da ise, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) sıkça gündeme gelen saldırılar düzenlemekte; BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve bu bölgenin yerel halk tarafından yönetilmesini talep ediyor.