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Pakistan'da Güvenlik Güçlerinden Militanlara Operasyon

Pakistan'da yapılan operasyonlarda 6 militan etkisiz hale getirildi. Hayber Pahtunhva ve Belucistan bölgesindeki güvenlik durumu kritik!

Yayın Tarihi: 04.11.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 18:12
Pakistan'da Güvenlik Güçlerinden Militanlara Operasyon

Pakistan'da 6 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen güvenlik operasyonlarında toplamda 6 militan etkisiz hale getirildi. Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamalara göre, operasyonlar özellikle Afganistan'dan ülkeye sızmaya çalışan militanları hedef aldı.

Operasyon Detayları

Hayber Pahtunhva'nın Güney Veziristan bölgesinde düzenlenen operasyonda, 5 militan çatışmalarda etkisiz hale getirilirken, 3 militanın da yaralandığı bildirildi. Aynı zamanda Kuzey Veziristan'da gerçekleştirilen başka bir operasyonda 1 militan öldürüldü.

Militan Örgütleriyle İlgili Bilgiler Yetersiz

Militanların hangi gruba ait olduğuna dair resmi bir bilgi verilmedi. Ancak, Pakistan'daki terör sorununa dair genel bir çerçeve sunuluyor.

Pakistan'ın Terörle Mücadelesi

Pakistan'da, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan gibi sınır bölgelerinde yapılan saldırılar artmış durumda. Bu bölgelerde, Peştun ve Beluc etnik gruplarını temsil ettiğini iddia eden silahlı gruplar, güvenlik güçlerine ve sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenliyor.

Afganistan İle Sınırdaki İlişkiler

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevcudiyetini koruduğunu ve buradan saldırılar düzenlediğini iddia ederken, Afgan hükümeti bu suçlamaları yalanlıyor.

Belucistan'daki Durum

Belucistan'da özellikle Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından gerçekleştirilen saldırılar dikkat çekiyor. BLA, bölgenin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının kendi topraklarını yönetmesini talep ediyor. Bunun yanı sıra, bölge kaynak açısından zengin olmasına rağmen, kalkınma açısından geride kalmış durumda.

BLA zaman zaman güvenlik güçlerine, bölgeye gelen sivil işçilere ve burada faaliyet gösteren şirketlere yönelik saldırılar düzenlemektedir.

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