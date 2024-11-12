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Pakistan'da Hava Kirliliği Uzaydan Görülebilir Hale Geldi!

Pencap'taki ağır hava kirliliği uzaydan tespit edilirken, sağlık tehditleri artıyor. Eğitim kurumları kapatılıyor, maske takmak zorunlu.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:36
Pakistan'da Hava Kirliliği Uzaydan Görülebilir Hale Geldi!

Pencap'taki Tehlikeli Hava Kirliliği Uzaydan Görüldü

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaleti, 'tehlikeli' seviyeye ulaşan hava kirliliğiyle gündeme geldi. >Uzaydan NASA Worldview tarafından görüntülenen bu yoğun hava kirliliği, Pencap'ın üstünü kaplarken, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye kadar uzandığı görüldü.

Pencap Hava Kalitesi Alarm Veriyor

Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre, milyonu aşkın insanı etkileyen bu durum, halk sağlığını tehdit eden kritik seviyelere ulaştı. Pencap Kıdemli Bakanı Marriyum Aurangzeb, düzenlediği basın toplantısında 17 Kasım'a kadar Lahor, Gujranwala, Faisalabad ve Multan kentlerinde ilk ve orta dereceli okulların kapalı olacağını duyurdu.

Yetkililer, bu bölgelerde maske takmanın zorunlu hale geldiğini açıklarken, halka gerekmedikçe sokağa çıkmamaları için çağrıda bulunmuştu. Ayrıca, Pencap hükümeti, 30 Ekim'den itibaren Lahor'da hava kirliliğini artıran aktivitelere bazı kısıtlamalar getirdi.

Aşığın Seviyesi Dünya Sağlık Örgütü'nü Endişelendiriyor

AQI verilerine göre, Lahor'daki hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen kabul edilebilir seviyenin 40 kat üzerine çıktı ve Lahor, 'dünya genelinde hava kirliliğinin en yüksek seviyeye ulaştığı şehir' unvanını kazandı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), bu hava kirliliği nedeniyle 11 milyon çocuğun sağlığının tehlikede olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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