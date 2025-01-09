Pakistan'da Hükümet Binasına Saldırı ve Polis Karakolu Yangını

Pakistan'da Şiddet Olayları Devam Ediyor

Pakistan'ın güneybatısında bulunan Belucistan eyaletinde, ayrılıkçı grup tarafından gerçekleştirilen bir silahlı saldırının ardından bir polis karakolu kundaklandı.

Associated Press'in haberine göre, Khuzdar bölgesinde meydana gelen olayda, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) saldırıyı üstlendi.

Olayın Detayları

Yerel polis memuru Suhail Khalid, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmeden önce faillerin kaçtığını belirtti ve durumun kontrol altına alındığını duyurdu. Olay sırasında bir banka da soyuldu.

Belucistan'da Ayrılıkçı Hareketler

BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Belucilerin bu bölgeyi yönetmesini talep ediyor. Bu grup, Pakistan güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alarak uzun yıllar boyunca faaliyet gösteriyor.

Yüksek yoksulluk oranı ve zengin petrol ile mineral kaynakları ile dikkat çeken Belucistan, aynı zamanda bölgedeki ayrılıkçı hareketlerin merkezi konumundadır. İsyancılar, bölgede yaşayan halkın zengin yer altı kaynaklarından adil bir şekilde faydalanamadığını iddia ediyor.

Bu olaylar, Pakistan hükümetinin bölgedeki güvenlik durumu ile ilgili daha fazla önlem almasını gerektiriyor.