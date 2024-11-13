Pakistan'da 'İkbal'in Fikir Dünyası'nın Önemi: Türkiye-Pakistan Dostluğu Konferansı Düzenlendi

İkbal'in Mirası ve Türkiye-Pakistan Dostluğu

Pakistan'da, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle "İkbal'in Fikir Dünyası Bağlamında Türkiye-Pakistan Dostluğu" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferans, başkent İslamabad'daki Allame İkbal Açıköğretim Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Allame İkbal Açıköğretim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nasir Mahmut, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Mehmet Toyran, YEE Pakistan Delegasyon Başkanı Halil Toker ve birçok diplomat ile kurum temsilcisi bu önemli etkinlikte bir araya geldiler.

Pakistan'ın milli şairi Allame Muhammed İkbal'in doğumunun 147. yılı nedeniyle gerçekleştirilen konferansta, her iki ülkenin milli marşları okundu ve program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Büyükelçi Neziroğlu'nun Vurgu Yaptığı Temel Noktalar

Konferansın açılışında konuşan Büyükelçi Neziroğlu, Pakistan'ı evi gibi gördüğünü belirterek, "Türkiye ile Pakistan arasında hiçbir fark yok. Uzun yıllar birlikte olduk, birlikte çalıştık. Gelecekte de birlikte yürüyeceğiz," dedi.

İki ülkenin birbirine her zaman destek olduğunu dile getiren Neziroğlu, 23 Ekim'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından, Pakistanlı yetkililerin Türkiye ile dayanışma içinde olduğuna dikkat çekti.

Neziroğlu, görev süresi boyunca Türkiye-Pakistan ilişkilerini güçlendirmek için her alanda çalışacağını ifade etti ve Türkiye'de öğrenim gören 5 binden fazla Pakistanlı öğrencinin bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Pakistanlı öğrenciler için 150'den fazla burs sağlandığını bildirdi.

Büyükelçi Neziroğlu, "Bugün burada toplanırken, sözleri dünyanın dört bir yanındaki milyonlara ilham vermeye devam eden vizyoner bir şair, filozof ve düşünürün mirasını onurla ve derin bir saygıyla anıyoruz," şeklinde konuştu. İkbal'in kendisi için bir "deniz feneri" olduğunu ve gençlere örnek olacak bir eylem adamı olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Pakistan'da, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle "İkbal'in Fikir Dünyası Bağlamında Türkiye-Pakistan Dostluğu" başlıklı konferans düzenlendi. Başkent İslamabad'daki Allame İkbal Açıköğretim Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Allame İkbal Açıköğretim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nasir Mahmut, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Mehmet Toyran, YEE Pakistan Delegasyon Başkanı Halil Toker, diplomatlar, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Pakistan'da, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle "İkbal'in Fikir Dünyası Bağlamında Türkiye-Pakistan Dostluğu" başlıklı konferans düzenlendi. Başkent İslamabad'daki Allame İkbal Açıköğretim Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Allame İkbal Açıköğretim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nasir Mahmut, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Mehmet Toyran, YEE Pakistan Delegasyon Başkanı Halil Toker, diplomatlar, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.