Pakistan'da İmran Han İçin Protestolar: Gözaltılar ve Çatışmalar Yaşandı

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması için ülke genelinde başlatılan protestolar, başkent İslamabad'da büyük gerginliğe yol açtı. Çok sayıda protestocunun gözaltına alındığı eylemlerde, polisle çatışmalar yaşandı.

Ülkenin farklı eyaletlerinden, özellikle Pencap ve Hayber Pahtunhva, binlerce protestocu, araçlarıyla oluşturdukları konvoylarla İslamabad'a doğru hareket etti. Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçilerinin akşam saatlerinde başkente ulaşması bekleniyor.

Güvenlik güçleri, 9-11 bin protestocunun İslamabad'a gelmesini beklerken, PTI tarafı bu sayının daha yüksek olacağını iddia ediyor. Konvoylar sebebiyle oluşan trafik nedeniyle İslamabad ile diğer şehirler arasındaki seyahat neredeyse imkansız hale geldi ve başkentin girişleri konteynerlerle kapatıldı.

Sosyal medya paylaşımlarında göstericilerin, konteynerleri yerlerinden kaldırarak başkente giden yolları açmaya çalıştıkları görüldü.

Çatışmalar ve Gözaltılar

İslamabad'a yakın Gazi Brotha Köprüsü girişinde polisle PTI destekçileri arasında ciddi çatışmalar yaşandı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, protestocular da polise taş ve sopa fırlattı. Bazı göstericilerin polis engelini aşarak İslamabad'a doğru yaklaştığı bildirildi. Olaylarda, iki polis memuru ağır yaralandı.

PTI'nın destekçileri, göz yaşartıcı gazdan korunmak için kamyonlarla büyük endüstriyel pervaneler taşıdığı gözlemlendi. Pencap'ın Multan kentindeki olaylarda da PTI'nın önde gelen isimlerinden Amir Dogar ve Zain Kureyşi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, Pencap genelinde toplamda 4 binden fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İmran Han'ın Eşi Protestolarda

İmran Han'ın eşi Büşra Bibi, protestolara katılarak Hayber Pahtunhva Başbakanı Ali Gandapur ile birlikte hareket ediyor. Bibi'nin konvoyu, başkente 50 kilometre mesafede yer alıyor. Burada yaptığı açıklamada, göstericilerden Han serbest bırakılana kadar kararlı olmalarını istedi.

Eski başbakan İmran Han, 2022'de Pakistan Meclisi'nin güvenoyunu vermemesi ile görevinden uzaklaştırılmış ve 5 Ağustos 2023 tarihinden bu yana yargılandığı çeşitli davalar nedeniyle cezaevinde tutuluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.