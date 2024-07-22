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Pakistan'da İmran Han'ın Partisinde Gözaltılar

Eski Başbakan İmran Han'ın partisinin sözcüsü ve medya koordinatörü, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 19:16
Pakistan'da İmran Han'ın Partisinde Gözaltılar

Pakistan'da Siyasi Gözaltılar

Eski Başbakan İmran Han'ın liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi (PTI), son günlerdeki operasyonlarla gündemde. Başkent İslamabad'daki ofislerine düzenlenen baskın sonucunda, parti sözcüsü Rauf Hasan gözaltına alındı.

Gözaltı Gerekçesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, Rauf Hasan'ın "devlet karşıtı propaganda" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Aynı operasyonda, partinin medya koordinatörü Ahmad Janjua da gözaltına alındı.

PTI'dan Tepki

PTI, resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla polisin düzenlediği operasyonları kınayan bir açıklama yaptı. Partinin, bu tür eylemlere karşı duruşunu sürdüreceği ifade ediliyor.

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