Pakistan'da İmran Han Protestoları Sert Müdahaleyle Sona Erdi

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması talebiyle yapılan gösteriler, güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri sonucu sonlandı. Ülkenin çeşitli eyaletlerinden başkent İslamabad'a gelen destekçiler, 24 Kasım'dan bu yana sürdürdükleri protestoları sona erdirdiklerini açıkladılar.

İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), yaptığı duyuruda, "Hükümetin vahşeti ve federal başkenti silahsız vatandaşlar için mezbahaya dönüştürme planları çerçevesinde barışçıl protestolarımızı geçici olarak askıya aldığımızı" belirtti. Ayrıca, eylemlerin geleceği konusunda İmran Han'ın rehberliği altında yeni adımlar atacaklarını bildirdiler.

Dün, Pencap ve Hayber Pahtunhva başta olmak üzere çeşitli eyaletlerden 100 binden fazla gösterici, İslamabad'a doğru yola çıktı. Şehir girişlerindeki güvenlik bariyerini aşan 10-15 bin kişi, D-Chowk Bulvarı'na ulaşarak yolu trafiğe kapattı. Protestolar, ulaşım sistemlerini ve internet hizmetlerini etkilerken eğitim kurumları kapandı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu protestocular D-Chowk Bulvarı'ndan uzaklaştırılırken, sokağa çıkan 500'den fazla kişi gözaltına alındı. PTI, güvenlik güçlerinin çok sayıda protestocunun hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu öne sürdü.

Öte yandan, İmran Han'ın eşi Büşra Bibi, protestolar sırasında Hayber Pahtunhva Başbakanı Ali Gandapur ile birlikte yer aldı. Bibi, 50 kilometre uzaklıktaki bir alanda bir kamyonun üstünden yaptığı konuşmada, protestocuların Han serbest bırakılıncaya dek kararlı olmalarını istedi.

2022'de Pakistan Meclisi'nden güvenoyu alamayarak görevden uzaklaştırılan İmran Han, 5 Ağustos 2023'ten bu yana pek çok davada yargılanarak cezaevinde tutuluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.