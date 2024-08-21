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Pakistan'da Internet Yavaşlamasının Sebebi Hasarlı Kablo

Pakistan'da internet hızındaki yavaşlama deniz altındaki hasarlı bir kablodan kaynaklanıyor. Sorun 27 Ağustos'ta çözülecek.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 20:44
Pakistan'da Internet Yavaşlamasının Sebebi Hasarlı Kablo

Pakistan'da İnternet Yavaşlamasının Nedenleri

Pakistan'da son günlerde artan internet hızındaki yavaşlama, deniz altındaki zarar gören bir fiber optik kablodan kaynaklandığı bildirildi. Yetkililer, bu sorunun 27 Ağustos tarihine kadar çözüme kavuşturulacağını belirtiyor.

Otoriteden Açıklama

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA) Başkanı Emekli Tümgeneral Hafızur Rahman, yaşanan yavaşlamayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Rahman, ülkenin bağlantı sağladığı 7 fiber optik kablodan birinin hasar gördüğünü ve bu durumun internet hızını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Ekonomik Kaybın Boyutu

Pakistan İnternet Hizmeti Sağlayıcıları Birliği (WISPAP) ve Pakistan Yazılım Evleri Birliği (P@SHA), internet kesintilerinin yarattığı olumsuz etkileri vurgulayarak, Şahbaz Şerif hükümetini eleştirdi. Bu kesintilerin serbest çalışanlar ve teknoloji uzmanları için ciddi finansal kayıplara yol açtığını belirten P@SHA, ekonomik kaybın 300 milyon doların üzerinde olduğunu öne sürdü.

Güvenli Bağlantının Önemi

WISPAP Başkanı Şahzad Arşad, güvenli internet bağlantısının dijital ekonominin sürdürülebilirliği için kritik önemde olduğunu belirterek, "İş dünyası ve bireysel çalışanlar, internet yavaşlaması nedeniyle operasyonlarını yürütmekte zorlanıyorlar," dedi.

Bakanın Açıklamaları

Pakistan Bilgi ve Teknoloji Bakanı Şaza Fatma Khavaja, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, hükümetin interneti engellemediğini belirterek, uzmanlarla sürekli iletişim halinde olduklarını ve sorunu çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Pakistan'da internetteki yavaşlama oranı %40'lara ulaşmış durumda. 241,49 milyon nüfusa sahip ülkede, 111 milyon internet kullanıcısının olduğu tahmin ediliyor. Nüfusun büyük bir kesimi sosyal medya platformlarına erişim sağlamakta zorluk çekiyor.

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