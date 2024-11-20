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Pakistan'da İntihar Saldırısı: 9 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Bannu'da düzenlenen intihar saldırısında 9 güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:35
Pakistan'da İntihar Saldırısı: 9 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Pakistan'da Yürekleri Dağlayan İntihar Saldırısı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde meydana gelen intihar saldırısında, ilk belirlemelere göre 9 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Saldırının Detayları

Bannu Bölge Polisliği yetkilisi Karim Khan, düzenlenen intihar saldırısı hakkında Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte, bölgedeki bir kontrol noktasına düzenlenen saldırıda elde edilen ilkin bulgulara göre 9 güvenlik görevlisinin can verdiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Pakistan'ın Terör Sorunuyla Yüzleşmesi

Pakistan'da terör saldırıları, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşmış durumda. Bu bölgelerde faaliyet gösteren silahlı gruplar, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia ederek, güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenlemektedir.

İslamabad, TTP (Pakistan Talibanı) örgütünün Afganistan'da varlık göstererek saldırılarını buradan organize ettiğini belirtirken, Afgan yönetimi ise bu iddiaları reddetmektedir. Ayrıca Belucistan'da, BLA isimli bir grup da, bölgenin Pakistan’dan ayrılmasını ve Beluc halkının burayı yönetmesini istemektedir.

Belucistan, ülkenin en zengin kaynaklarına sahip olmasına rağmen, kalkınma açısından geri kalmış bir bölge olarak dikkat çekiyor. BLA, zaman zaman güvenlik güçlerine, bölgeye çalışmaya gelen sivillere ve burada faaliyet gösteren şirketlere yönelik saldırılar gerçekleştirmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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