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Pakistan'da İsmail Heniyye İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Ravalpindi'de, suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye için düzenlenen cenaze namazına binlerce kişi katıldı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:21
Pakistan'da İsmail Heniyye İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Ravalpindi'de Binlerce Kişinin Katılımıyla Cenaze Namazı

Pakistan'ın Ravalpindi şehrinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze namazı düzenlendi. Bu anlamlı buluşma, Cemaat-i İslami Partisi tarafından organize edildi ve çok sayıda kişi cenaze namazına katıldı.

Filistin Bayraklarıyla Yürüyüş

Kent sokaklarını dolduran kalabalık, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyerek cenaze namazının kılınacağı alana ulaştı. Cenaze törenine Cemaat-i İslami Partisi Başkanı Hafız Naimur Rehman imamlık etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın Kınaması

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsmail Heniyye'nin suikastını kınayarak, ailesine ve Filipin halkına derin başsağlığı dileklerini iletti.

Hamas Liderinin Tahran'daki Durumu

Hamas lideri Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz sabahında yaptığı açıklamada, Heniyye'nin kaldığı konuta bir saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Olayın Ardındaki Suçlamalar

İran ve Hamas, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas Şura Konseyi tarafından, Halid Meşal'in halef olarak Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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