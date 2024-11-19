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Pakistan'da Kaçırılan 7 Polis Kurtarıldı

Bannu'daki Rocha kontrol noktasına düzenlenen baskında kaçırılan 7 polis memuru kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 20:23
Pakistan'da Kaçırılan 7 Polis Kurtarıldı

Sevinçle Karşılanan Kurtarma Operasyonu

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesindeki Rocha kontrol noktasından dün silahlı kişiler tarafından kaçırılan 7 polis memuru kurtarıldı. Bannu Bölge Polisliği yetkilisi Ziauddin Ahmed, kaçırılan polislerin aranması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının başarılı olduğunu bildirdi.

Olayın Gelişimi

Dün Rocha kontrol noktasında düzenlenen baskında kimliği belirsiz silahlı kişiler, 7 polisi kaçırıp kontrol noktasını ele geçirmişti. Yetkililer, tüm güvenlik güçlerinin bu tür olaylarla daha etkili mücadele etmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Pakistan'da yaşanan bu tür saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıkça karşılaşılan bir durum. Saldırılar, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduğunu iddia eden silahlı gruplar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivil halka saldırılar düzenlemekten geri durmuyor.

İslamabad, TTP (Pakistan Talibanı)'nin Afganistan'da etkinlik gösterdiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini belirtirken, Afganistan yönetimi bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

Belucistan'daki Durum

Belucistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) da zaman zaman saldırılar gerçekleştirmektedir. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor. Bu zengin kaynaklara sahip olan eyalet, ne yazık ki, Pakistan'ın geri kalanına göre daha az gelişmiş bir durumda.

BLA, güvenlik güçlerinin yanı sıra, Belucistan'a çalışan sivillere ve burada faaliyet gösteren şirketlere yönelttiği saldırılar ile dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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