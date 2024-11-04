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Pakistan'da Kuvvet Komutanlarının Görev Süresi 5 Yıla Çıkarıldı

Pakistan parlamentosu, kuvvet komutanlarının görev sürelerini 5 yıla çıkaran yasa değişikliğini kabul etti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 21:39
Pakistan'da Kuvvet Komutanlarının Görev Süresi 5 Yıla Çıkarıldı

Pakistan'da Kuvvet Komutanlarının Süresi Uzatıldı

Pakistan parlamentosu, muhalefet milletvekillerinin yoğun protestolarına rağmen, ordunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı dahil olmak üzere deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının görev sürelerini 3 yıldan 5 yıla çıkartan yasa değişikliğini onayladı.

Yasa Değişikliğinin Amaçları

Yerel medya kaynaklarına göre, Başbakan Şahbaz Şerif yönetimi tarafından desteklenen bu yasa değişikliği, askeri atamalardan kaynaklanan siyasi karışıklıkları azaltmayı ve sürekliliği sağlamayı hedefliyor.

Protestolar ve Tepkiler

Ulusal Meclis ve Senato'dan geçişi sağlanan yasa değişikliğine, hapisteki eski Başbakan İmran Han'ın partisinden gelen muhalefet milletvekilleri aktif olarak karşı çıktı. Bazı milletvekilleri, tasarıları yırtarak ve Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık'a fırlatarak protestolar gerçekleştirdi.

Yasa Değişikliğinin Süreci

Yasa değişikliği, onaylanması için Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye sunulacak. Eğer onaylanırsa, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir'in görev süresi Kasım 2027'ye kadar sürecek. Şerif, Munir'i Kasım 2022'de bu göreve getirmişti ve bu atamaya İmran Han itiraz etmişti.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri ve Komuta Yapısı

Pakistan'da Genelkurmay Başkanlığı, askeri danışmanlık yaptığı gibi kuvvet komutanlıkları arasındaki iletişimi de yönetiyor. Ancak muharip güçler üzerinde operasyonel yetkiye sahip değildir. Kara Kuvvetleri Komutanı ise, ordunun kuvvet komutanlıklarını yöneten, operasyonel kontrole sahip olan ve Pakistan ordusunun başındaki kişi olarak tanımlanıyor.

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