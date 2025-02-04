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Pakistan'da LPG Tanker Patlamasında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

Pakistan'da LPG tankerinin patlamasında ölü sayısı 18'e ulaştı, 7 kişinin durumu kritik.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:56
Pakistan'da LPG Tanker Patlamasında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

Pakistan'da LPG Tanker Patlamasında Can Kaybı Arttı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, 27 Ocak tarihinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan bir tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Hastane yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre, Multan kentinde yaşanan bu üzücü olayda, gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada yaralananların durumu hakkında bilgiler paylaşıldı.

Başlangıçta 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin yaralandığı duyurulan hastane kayıtlarına göre, yaralıların arasında yer alan bazı bireylerin vefat etmesiyle ölü sayısının arttığı bilgisi geldi. Yetkililer, yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Olayın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer soruşturma başlattı. Bu trajik olayın ardından, bölgedeki güvenlik ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

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