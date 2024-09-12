Pakistan'da M Çiçeği Vaka Sayısı 6'ya Yükseldi

Pakistan'da M Çiçeği Durumu

Son günlerde Pakistan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, ülkede M çiçeği virüsü vaka sayısı 6'ya ulaştı. Bu vakalardan biri, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir ilçesinde yaşayan ve kısa süre önce bir Orta Doğu ülkesinden dönüş yapan bir bireyde tespit edildi.

Karantina Uygulaması

Bakanlık, bu kişinin Peşaver Havaalanı’nda gerçekleştirilen sağlık taramasında pozitif sonuç verdiğini duyurdu. Böylece, hemen karantina altına alındı.

Yurt Dışından Gelen Vakalar

Ülkede saptanan 6 vakanın da yurtdışından gelen bireylerde görüldüğü ifade edildi. M çiçeği virüsü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 14 Ağustos'ta 'uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu' olarak ilan edilmişti.