Pakistan'da Metan Gazı Faciası: 5 Afgan İşçi Hayatını Kaybetti

Belucistan'da bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı sızıntısı sonucu 5 Afgan işçi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:41
Pakistan'da Metan Gazı Faciası: 5 Afgan İşçi Hayatını Kaybetti

Pakistan'da Trajik Bir Olay

Pakistan'ın Belucistan bölgesinde yer alan bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı sızıntısı, 5 Afgan işçinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Olayın Detayları

Harnai ilçesinde bulunan Shahrag kömür sahasında çalışan 6 Afgan işçi, soludukları zehirli metan gazı nedeniyle kötüleşti. İletişim kopmasının ardından kurtarma ekipleri hızla harekete geçti. Kurtarma Çalışmaları

Güvenlik ekipleri, ikisi kardeş olan 5 işçiyi ölü olarak bulurken, bir diğer işçi bilincini kaybetmiş olarak kurtarıldı. Olay sonrası maden çalışmaları durdurulmuş ve kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır.

Cenazelerin ülkelerine gönderileceği de yetkililerce duyuruldu.

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